Toneelstuk in Palethe over eenzaamheid bij twintigers en dertigers BVDH

15 november 2018

18u07 1 Overpelt Op zaterdag 24 november om 20.30 uur brengt De Nieuwe Tijd het theaterstuk ‘Heimat 3’ in CC Palethe. De nadruk zal gelegd worden op het thema ‘eenzaamheid’. Meer bepaald bij twintigers en dertigers.

De Nieuwe Tijd bouwt in de voorstelling een huis voor James Wood, een Engelsman die zijn beste vriend verloor aan zelfmoord. Op die bewuste avond had zijn vriend hem tot drie keer toe proberen te bereiken, maar Wood had niet opgenomen omdat hij op zijn PlayStation aan het spelen was. Hier voelde hij zich erg schuldig en verdrietig door. Hij schreef onder een YouTube-filmpje met titel ‘to build a home’ hoe hij zijn eenzaamheid ervaart, tot een jaar na de reactie reageerde niemand daarop. Toen James plots zijn reactie aanpaste een jaar later en vertelde dat het nog steeds niet goed met hem gaat kreeg hij viraal hartjes, advies en virtual hugs. Ondanks alle steun op sociale media, voelt James Wood zich nog steeds eenzaam.

Trilogie

Het stuk beschrijft eenzaamheid bij twintigers en dertigers. Ondanks alle technologie zijn er heel wat onder hen die sukkelen met dergelijke problemen. De voorstelling is het orgelpunt van een trilogie. De reeks losstaande voorstellingen vertrekken vanuit een doorlopend onderzoek naar verbondenheid. In Heimat 1 interviewden de makers hun eigen ouders en grootouders op zoek naar hun opvoeding en levenslessen, voor Heimat 2 speelden zij een zelfgeschreven requiem op een smeltende gletsjer in Groenland en voor Heimat 3, ‘how to build a home’ , bouwen zij een huis.

Kaartjes in voorverkoop kosten 13 euro ( 10 euro bij abonnementen, -26 en +55) en zijn verkrijgbaar aan de ticketbalie (tel. 011/64 59 52). Meer info over deze voorstellingen en het gehele aanbod van CC Palethe vindt u op www.palethe.be