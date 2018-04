Toeristisch seizoen opent met gezinsdag 13 april 2018

Overpelt opent deze zondag officieel het toeristische seizoen met een gezindsdag in het Park Heesakkerheide. "'Met elk jaar rond de 40.000 overnachtingen staan we in Noord-Limburg op de derde plaats, na de toppers Lommel en Peer", oppert schepen voor Toerisme Patrick Van Baelen (sp.a) fier.





Tijdens de happening tussen 13 en 17 uur kan je in het park terecht voor verschillende leuke en uitdagende activiteiten voor kinderen, zoals boomklimmen, een blotevoetenpad, pendule, oriëntatieloop, een ritje met een langoor en nog zoveel meer. De deelname voor iedereen is volledig gratis. Je kan ook een bezoekje brengen aan het molenmuseum (13.30 en 15.30 uur). En met de juiste wind in de zeilen, laten de molenaars de wieken van de Sevensmolen draaien. "Toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding zijn in Overpelt goed voor een directe omzet van maar liefst 10 miljoen euro per jaar. De nadruk ligt in Overpelt op de zogenaamde zachte recreatie, op maat van het gezin", onderstreept Van Baelen. (BVDH)