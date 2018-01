Tentoonstelling en workshop rond poëzieweek 20 januari 2018

02u47 0 Overpelt Naar aanleiding van de poëzieweek presenteert de Overpeltse bibliotheek vanaf vandaag tot en met 24 februari een tentoonstelling rond de verborgen gedichten van de Overpeltse Janine Van Averdonk. Zij geeft vanmiddag om 10 uur zelf tips om zo'n verborgen gedicht te maken.

Met onder meer drie dorpsdichters heeft Overpelt een traditie rond het werken met poëzie. Ook dit jaar doet de gemeente met veel enthousiasme mee aan de poëzieweek. De tentoonstelling zet verborgen gedichten in de kijker. Zo'n gedicht ontstaat door met potlood in een bestaande tekst woorden of delen van woorden te schrappen. Het uiteindelijke gedicht heeft meestal niets meer te maken met de oorspronkelijke tekst. "Meestal start Janine met pagina's van oude kranten, tijdschriften of boeken. Daar selecteert ze woorden die ze interessant vindt. Daarna is het een uitdaging om er samenhang in te vinden om tot een pakkend verborgen gedicht te komen. Extra origineel zijn de illustraties die Janine steeds bij haar verborgen gedicht maakt. Misschien is ze wel de enige in Vlaanderen die op deze manier verborgen gedichten maakt", vertelt schepen van Cultuur Carine Van Gerven (CD&V).





Wie vandaag aanwezig is op de gratis workshop, krijgt naast enkele nuttige tips trouwens ook een koffie met lekkere croissant.





(BVDH)