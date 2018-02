Steun voor buurtorganisaties 13 februari 2018

Een gedegen buurtwerking vindt men in Overpelt erg belangrijk. Met het project 'Wijk up', dat gemeentelijke initiatieven bundelt, worden buurtorganisaties daarom ook gesteund. Het gaat hierbij over de uitleendienst, feestcheques, speelkoffers, het verenigingsloket en cultuur op buurtfeesten.





Op donderdag 15 februari om 19.30 uur nodigt Overpelt de vertegenwoordigers van alle buurtverenigingen uit voor een infovergadering in CC Palethe. De buurten krijgen dan uitleg over hoe de gemeente hen kan helpen bij het organiseren van leuke buurtactiviteiten. "Er is logistieke ondersteuning, via materialen uit de uitleendienst. Er is financiële en materiële ondersteuning via de feestcheques. Er is ondersteuning bij de uitwerking van een leuk programma. En er is zelfs ondersteuning op administratief vlak, via het gemeentelijke verenigingsloket in CC Palethe. Voor alle vragen rond het organiseren van een buurtactiviteit kan u daar terecht", aldus schepen van Buurt- en Wijkwerking Ann Van Dorpe (CD&V).





Vorig jaar ondersteunde de gemeente 53 buurtfeesten en veertien speelstraten. (BVDH)