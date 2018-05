Stakeholders WICO denken na over school van morgen 30 mei 2018

Donderdagavond om 20 uur ontmoeten 200 stakeholders van scholengemeenschap WICO elkaar in een worldcafé in de Zinnezaal Palethe. Samen gaan ze op zoek naar de kernopdrachten voor de school van morgen. "Dagelijks ontmoeten wij personeelsleden, leerlingen en ouders met een warm hart voor het onderwijs. Zij zijn de toekomst en hun ideeën moeten ons onderwijsbeleid inspireren. De DENK-EVEN(t) daagt alle deelnemers uit om zijn of haar idee rond het onderwijs van de toekomst kenbaar te maken", klinkt het bij de organisatie. Het event kadert in het DNA-project. (BVDH)