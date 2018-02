Sporteldag voor 50-plussers 28 februari 2018

Iedereen uit Overpelt kan morgen genieten van de Sporteldag. Dit is een organisatie van het dienstencentrum Pelle Melle, de sportdienst en de dienst welzijn. "Sportelen is geen nieuwe activiteit, het is een mentaliteit. Het is sporten op eigen tempo, op eigen maat. Het concept: cultuur snuiven, lekker eten en plezant bewegen samen met andere 50-plussers. Bij het sportelen is ontspanning minstens even belangrijk als inspanning. We plannen onder meer een sessie yoga en een workshop drums fit", vertelt schepen van Sport en Welzijn Ann Van Dorpe (CD&V). Deelnemen aan de sporteldag kost 3 euro (halve dag) of 5 euro (hele dag). Vooraf inschrijven hoeft niet, samenkomst en betaling kan je doen op de locatie van je eerst gekozen activiteit. Alle info staat op www.overpelt.be/seniorensporteldag. (BVDH)