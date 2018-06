Sportcentrum klantvriendelijker na renovatie 09 juni 2018

In sportcentrum De Bemvoort in Overpelt starten maandag de werken voor de renovatie van de inkomhal. De afgelopen jaren werden grote inspanningen geleverd om het centrum uit 1977 een frisse look te geven en de inkomhal is het laatste deel dat gemoderniseerd wordt.





Het nieuwe onthaal wordt het belangrijkste onderdeel van de renovatie. Dat wordt rolstoel- en kindvriendelijk. Twee tv-schermen zullen bezoekers de nodige informatie geven. Het onthaal krijgt een glasraam dat volledig rondom gaat. Dat moet het toezicht op het in- en uitgaand verkeer van De Bemvoort vergemakkelijken. Als alle verbouwingen achter de rug zijn, krijgt de inkomhal nog een schilderbeurt. De werken zullen een maand duren en kosten 89.000 euro.





"Alle sporters en supporters verdienen een prachtige accommodatie en uitstekende dienstverlening", vindt schepen van Sport Ann Van Dorpe (CD&V). (BVDH)