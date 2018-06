Speelpleinwerking oefent volgende week 29 juni 2018

De Speelvogels (vanaf 4 jaar) en tienerwerking SP.x (vanaf 13 jaar) starten op dinsdag 10 juli het zomerseizoen op de terreinen van Mater Dei, maar volgende week draaien ze al proef. "Elke dag van de week zijn we te gast in een andere Overpeltse wijk. Op dinsdag 3 juli is dat in Overpelt-Fabriek (De Schakel), op woensdag 4 juli in Lindel-Hoeven (Den Drossaerd), op donderdag 5 juli in Holheide (zaal Holheide) en op vrijdag 6 juli in Overpelt-Centrum (Mater Dei). Alle kinderen kunnen van 13 tot 17 uur gratis proeven (inclusief drankje) van de sfeer en - zonder verplichting op latere deelname - bij De Speelvogels ravotten. Inschrijven is niet nodig. Ouders kunnen in een 'oudercafé' terecht voor meer info over De Speelvogels", aldus schepen van Jeugd Ann Van Dorpe (CD&V). (BVDH)