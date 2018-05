Sp.a, Open Vld en onafhankelijken vloeien samen in 'Samen Pelt' 22 mei 2018

02u36 0 Overpelt Sp.a Pelt, Open Vld Pelt en een aantal onafhankelijken zullen samen naar de gemeenteraadsverkiezingen stappen met de open lijst 'Samen Pelt'. "Wij zijn meer dan zomaar rood en blauw, het doel is mee het beleid in de nieuwe fusiegemeente voeren", aldus voorzitter van Sp.a Pelt Marc Geerts.

Eind vorig jaar al voerden de twee partijen gesprekken en nadat een samenwerking tussen sp.a en Groen niet haalbaar bleek, besloten Sp.a en Open Vld om de krachten te bundelen. "We willen positief en progressief denken, met duidelijke ambities op lange termijn", is voorzitter van Open Vld Neerpelt Gilbert Van Baelen formeel. "Patrick Van Baelen zal lijsttrekker zijn, verder staan we open voor kandidaten die het juiste profiel hebben", gaat Geerts verder. Patrick Van Baelen is momenteel schepen in Overpelt. "Ik wil werk maken van een mobiliteitsplan in de fusiegemeente. Andere accenten zijn de strijd tegen zwerfvuil en de uitbouw van Bosland." Tot de onafhankelijke leden behoort onder meer Rob Cuyvers, webmaster van Esperanza Pelt: "Ik heb weinig met politiek, maar veel met de mensen. Sport toegankelijker maken voor iedereen behoort tot mijn persoonlijke doelstellingen." (BVDH)