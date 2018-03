Simone Korkus presenteert nieuw boek in Palethe 09 maart 2018

De Nederlandse schrijfster Simone Korkus presenteert op zondag 18 maart vanaf 10 uur haar nieuw boek 'Het dienstmeisje van Degrelle' in Palethe. Het boek vertelt het verhaal van de Joodse Hannah Nadel die tijdens de Tweede Wereldoorlog als dienstmeisje belandt in het Brusselse huis van de zus van Léon Degrelle en op die manier ontsnapt aan de gruwelen van de Jodenvervolging. De toegang voor de aperitieflezing is gratis, maar je reserveert best via de balie van CC Palethe. De organisatie is in handen van bibliotheek Overpelt, het Genootschap voor geschiedenis en volkskunde en CC Palethe.





(BVDH)