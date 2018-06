Senioren voor lens Canadese topfotografe 27 juni 2018

In de zomer van 2019 komt er een tweede editie van het fotofestival 'Lens op de mens'. Tijdens de vorige editie in 2017 maakte de Canadese fotografe Arianne Clement ook portretten van vijf senioren uit Pelt. De senioren kregen hun foto's gisteren overhandigd. Schepen Carine Van Gerven (CD&V) is trots. "De Canadese fotografe verovert steeds meer naam en faam met haar fotoreeks over 100-jarigen. Zo besteedde de Britse krant 'The Guardian' onlangs een volledige pagina aan haar reeks." In 2017 verwelkomde het festival meer dan 500 foto's van fotografen uit ruim 10 landen. "Vanaf begin september kunnen fotografen inschrijven voor de editie in 2019. Ook volgend jaar is het thema het menselijke portret in al zijn facetten." (BVDH)