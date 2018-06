Rookpluim tot 10 km ver te zien 12 juni 2018

02u50 0

In Overpelt in de Haltstraat is gisteravond een zware brand uitgebroken bij de firma André Wagenbouw Balen N.V. In een mum van tijd vatte de werkplaats waar vrachtwagens worden hersteld vuur en ontstond er heel wat rookontwikkeling. "Wegens de serieuze rookontwikkeling worden de mensen die woonachtig zijn in de nabije omgeving en in Lommel en Hechtel-Eksel uit voorzorgsmaatregel aangeraden voorlopig alle ramen en deuren te sluiten", gaf burgemeester Jaak Fransen gisteren mee in een dringende mededeling.





Kijklustigen

Door de vele aanwezige wagens, brandstoffen en tanks waren er meerdere explosies hoorbaar. "We hebben voorzichtig moeten blussen, de brandweermannen stonden goed afgedekt", vertelt kapitein Rob Lemkens. Bewoners in de buurgemeenten werd gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. Nadien moest dat enkel nog in de omliggende straten. "Het vuur was rond 21.30 uur onder controle, maar de ravage is enorm. Alles is verloren." Zowat alle korpsen in Limburg schoten te hulp om water aan te leveren. De rookpluim was zichtbaar tot in een straat van tien kilometer, waardoor héél wat kijklustigen - soms volledige gezinnen - met de fiets naar het industrieterrein afzakten. De omgeving werd wél afgezet met politielint. (MMM)