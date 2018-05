Repair Café in buurthuis 't Heserke 24 mei 2018

Op zaterdag 2 juni is buurthuis 't Heserke gastheer voor een nieuwe editie van het Repair Café. Tussen 13 en 18 uur krijgen bezoekers de mogelijkheid om, met behulp van deskundigen, hun kapotte spullen te repareren. Alles wat hapert, krijgt in dit café een tweede leven. Fietsen, huishoudapparaten, elektrisch materiaal, kleding... Je kan het allemaal meenemen. De reparaties worden gratis uitgevoerd door vrijwilligers, zonder verplichtingen en garanties en met als enige doel het defecte apparaat of kledingstuk te redden van de afvalberg. Contact opnemen met de organisatie kan via janssenrony@hotmail.com.





(BVDH)