Rapper Graci presenteert album 'Kleurrijker' 24 januari 2018

02u45 0 Overpelt De Overpeltse rapper Graci heeft deze maand zijn album 'Kleurrijker' gelanceerd. De grote releaseparty in Palethe was een schot in de roos.

"Er kwamen mensen vanuit Kortrijk en Antwerpen naar Overpelt om de nieuwe plaat te horen, in totaal was de muzezaal gevuld met ruim 200 man", aldus Graci. De EP van Graci is opnieuw Nederlandstalig en bevat elf nummers, een mix van rap, R&B en soul. De Overpeltenaar hoopt met zijn werk de nationale radiozenders te bereiken. Tijdens zijn voorstelling werd hij ondersteund door de kunstenaars van Kunstacademie Noord-Limburg (KANL). Zij beluisterden zijn album en gebruikten de muziek als inspiratie voor een kunstwerk. Een foto van het kunstwerk is meteen ook de hoes van het album. Ook rappers uit de buurt kwamen Graci steunen op het podium. (BVDH)