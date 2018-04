Rapper Graci en Jessica (The Voice) bundelen hun stem 21 april 2018

02u51 0 Overpelt De Peltse rapper Graci en Jessica Fernandes Amorim uit Lommel hebben samengewerkt aan een muzikaal project. Het nummer 'Bikey' is het veelzijdige resultaat.

Graci (20) lanceerde afgelopen winter zijn tweede album 'Kleurrijker', en was al vaak te zien op het podium. Jessica (19) was dan weer te zien in de liveshows van The Voice, en waagde zich onder meer aan het Eurosongnummer 'Amar Pelos Dois'. Volgens coach Alex Callier heeft ze een "zoete stem als roze suikerspin".





"Ik was al onder de indruk van haar zangtalent in The Voice", zegt Graci. "Toen ik in Lommel moest optreden, kwam ik haar tegen. Van het één kwam het ander en zo zijn we bij 'Bikey' gekomen." Het nummer kan je beluisteren via onder meer Spotify en Google Play.





(BVDH)