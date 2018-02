Profel wil verder groeien en zoekt dertig nieuwe krachten 20 februari 2018

02u55 0

De Belgische marktleider in ramen en deuren Profel wil in 2018 verder groeien. Momenteel stelt het Noord-Limburgse bedrijf, met filialen in Overpelt, Achel, Eersel (Nederland) en Ercuis (Frankrijk), al meer dan 1.000 professionals te werk en sinds kort staan er nog een dertigtal dringende vacatures open. In totaal moeten er dit jaar zelfs zestig personeelsleden het marktleiderschap komen verstevigen. Deze capaciteitsuitbreiding dringt zich op door de continue, algemene groei. "Met ons steeds groter wordende dealernetwerk en de gunstige economische omstandigheden van de bouwsector zit de wind in onze rug ", aldus ceo Wim Van Den Bossche. Concreet zoekt het bedrijf arbeiders met een technische achtergrond voor de extrusie en veredeling van profielen en de assemblage van ramen en deuren in aluminium. Ook nieuwe bediendes worden gezocht en de marketingafdeling zal eveneens versterking krijgen. (BVDH)