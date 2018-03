PRAGT zorgt voor elke kwetsbare moeder begeleiding op maat 20 maart 2018

02u26 0 Overpelt Het Mariaziekenhuis in Overpelt gaat samen met een tiental partners als PRAGT samenwerken rond kwetsbare moeders.

Volgens schepen van Welzijn uit Overpelt Ann Van Dorp (CD&V) zijn de leefomstandigheden van toekomstige ouders soms minder gunstig. "We willen deze groep zo vroeg mogelijk detecteren. Daarvoor werken we samen met onder meer de huisartsen", legt ze uit. Volgens Hermans kan iedereen een probleemsituatie melden. "De moeders zelf, maar ook pakweg de buren kunnen via zorgverleners aan de alarmbel trekken." Het netwerk zorgt dan dat de juiste dienst wordt ingeschakeld. "Als er bijvoorbeeld een drugprobleem bij de moeder is, moeten we de baby niet direct na de bevalling plaatsen. Nu gaan we direct op zoek naar begeleiding via het CAD", aldus Hermans.





"Een voordeel is dat we de lange wachtlijsten op deze manier kunnen omzeilen", stelt Mieke Schelen namens het CIG. "Wij gaan vaak op huisbezoek en voelden reeds de nood tot samenwerking. Door vroeger steun te bieden, bouw je sneller een vertrouwensband op met de moeders", gaat Els Creemers van Kind en Gezin verder. Het project is gelijkaardig aan anderen in Vlaanderen, maar het gaat wel om het meest verregaande. In 2017 maakten al zo'n zeventien gezinnen gebruik van PRAGT, in 2018 is dat aantal op drie maanden tijd reeds geëvenaard. Bij de Koning Boudewijnstichting werd reeds een subsidieaanvraag ingediend om het netwerk verder uit te bouwen. (BVDH)