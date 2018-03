Politie investeert 300.000 euro in slimme camera's 01 maart 2018

Binnen de politiezone HANO zijn vorige week op vijf plaatsen vaste camera's met automatische nummerplaatherkenning in gebruik genomen. Op drie andere locaties wordt de plaatsing voorbereid. Het gaat om een totale investering van maar liefst 300.000 euro. "Via een netwerk van ANPR-camera's wordt de strijd tegen de criminaliteit opgevoerd", klinkt het. "Met de camera's kan de politie bewegingen van dadergroeperingen bij bijvoorbeeld woninginbraken opmerken. De camera's kunnen ook gestolen of niet-verzekerde voertuigen helpen opsporen. Wanneer de camera een dergelijk voertuig herkent, geeft het een automatisch signaal aan de politie. Deze 'slimme' camera's zijn zowel overdag als 's nachts actief." (MMM)