Peltse fietstassen te koop 23 augustus 2018

De Peltse fietstas is vanaf nu te koop. De tassen maakten deel uit van de lanceringscampagne van het nieuwe gemeentelogo in juni en doken sindsdien in het straatbeeld op. Er blijkt veel interesse te zijn voor deze fietstassen, daarom stelt de fusiegemeente Pelt ze nu te koop. Een tas kost 30 euro en is verkrijgbaar bij de toeristische dienst van de gemeente Neerpelt (Norbertinessenlaan 9), in het gemeentehuis van Overpelt (Oude Markt 2) en in CC Palethe in Overpelt (Jeugdlaan). (BVDH)