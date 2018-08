Peltenaren kunnen elektrische fiets uittesten 18 augustus 2018

Drie weken lang kunnen inwoners van Pelt een elektrische fiets uittesten via de gemeente. "Veel mensen hebben interesse in een elektrische fiets, maar twijfelen nog. Zij krijgen nu de kans om de e-bike uitgebreid te testen gedurende drie weken. Ze kunnen hem uitproberen tijdens een zondagse toertocht, maar evengoed tijdens een korte trip naar de bakker of het werk. Zo kunnen ze ervaren of de elektrische fiets een goede investering is voor hen", zegt schepen van Mobiliteit Liesbeth Fransen (CD&V). Tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 kunnen Peltenaren zich melden voor de testperiode. Er zijn vier fietsen ter beschikking: drie damesfietsen en een herenfiets. De damesfietsen zijn beschikbaar in twee maten. Inschrijving voor de test verloopt via www.neerpelt.be/e-bike of via het onthaal van de gemeente Neerpelt. (BVDH)