Pelt krijgt eigen Happen en Trappen-fietsroute 21 juni 2018

Na een logo krijgt Pelt nu ook haar eigen Happen en Trappen-fietsroute. In 'Goesting in Pelt' maak je in een tocht van ongeveer 40 kilometer kennis met de prachtige groene omgeving en kan je culinair genieten bij vijf lokale handelaars.





"Dit is dé ideale combinatie van sportief bezig zijn en culinair genieten. Over heel Nederland en Vlaanderen bestaan al meer dan 160 soortgelijke routes, nu is ook Pelt aan de beurt", vertelt de Neerpeltse schepen van Toerisme Liesbeth Fransen (CD&V). De route duurt van 10 tot 18 uur en loopt volledig over het Fietsroutenetwerk. "Je start 's morgens bij een kopje koffie en een gebak bij bakkerij 't Molentje in Sint-Huibrechts-Lille. Voor het voorgerecht fiets je naar de andere kant van Pelt, bij de Wedelse Molen. Een lekker vers bord soep wacht op je bij bakkerij Cash&Co in Lindel-Hoeven. Na de pedalen weer aan het werk te hebben gezet, is het tijd voor een heerlijk hoofdgerecht (keuze uit vlees, vis of vegetarisch) bij LAGO Pelt Dommelslag. En een menu is nooit volledig zonder een lekker nagerecht, bij het Franciscushof in Sint-Huibrechts-Lille", verklaart Overpelts schepen van Toerisme Patrick Van Baelen (sp.a).





Reserveren kan je via de website www.happenentrappen.nl, deelname kost 39,95 euro per persoon. (BVDH)