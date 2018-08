Palethe verkoopt als een trein 13 augustus 2018

02u39 0

Al meer dan 10.000 kaarten heeft Palethe inmiddels verkocht voor het programma met zestig podiumvoorstellingen. Onder meer de voorstellingen van Xander Derycke, Joke Emmers, 50 jaar Neil Young, Stan Van Samang en Thomas Smith zijn zelfs al volledig uitverkocht. Voor Michael Van Peel, Steven Goegebeur en een tiental andere voorstellingen is men aan de laatste tickets beland. Via www.palethe.be kunt u altijd alle informatie vinden. Ook tijdens de zomervakantie is het mogelijk uw ticket online te reserveren.





(BVDH)