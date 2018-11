Overpeltse bossen beloond voor duurzaam beheer BVDH

21 november 2018

De openbare bossen in Overpelt hebben het FSC-label ontvangen. Dit ‘Forst Stewardship Council’-label streeft naar verantwoord en duurzaam bosbeheer waar natuurbelangen, sociale aspecten en economische belangen met elkaar in balans staan. Daarmee bedoelt men bijvoorbeeld: niet meer hout kappen dan de aangroei toelaat, via bosbeheer kansen geven aan de lokale bevolking rond tewerkstelling of naar een divers gebruik van het bos streven. Uit de audit bleek dat het beheer en de organisatie voldoen aan de internationale FSC-standaard. Bosland was eerder ook al het eerste Vlaamse natuurgebied dat in 2007 een FSC-groepscertificaat had verkregen, de bossen in Overpelt werden hier nu dus aan toegevoegd.