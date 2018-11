Overpeltenaar Stephan Peeten schrijft boek over Sint-Maartensvuren Birger Vandael

08 november 2018

12u04 1 Overpelt Uitgeweken Overpeltenaar Stephan Peeten heeft een boek geschreven over de Sint-Maartensvuren. Het verhaal ‘Sint-Maarten stookt het vuur’ draait rond de traditie in Lindel-Hoeven en is gebaseerd op zijn jeugdherinneringen. De opbrengst gaat naar ’t Kietelt, een vzw die verjaardagsdozen aanbiedt aan kinderen van kansarme gezinnen.

Nog steeds zijn er verschillende Overpeltse buurten die rond 11 november een Sint-Maartensvuur organiseren. Vroeger – en zeker in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw – was die traditie vooral in Lindel-Hoeven nog veel sterker. Veel Lindelaars hebben er kattenkwaad uitgehaald. “In mijn jonge jaren geraakte ik elk jaar gefascineerd door de sfeer en de gebeurtenissen op het jaarlijkse Sint-Maartensvuur”, vertelt Stephan. “Er gebeurde altijd wel iets speciaals. De verhalen uit het boek zijn gefantaseerd, maar uiteraard heb ik ook inspiratie gehaald uit dingen die ik indertijd zelf heb meegemaakt.”

“Ideaal cadeau voor onder de kerstboom”

Volgens schepen van Cultuur en Erfgoed Carine Van Gerven (CD&V) is het boek van Stephan het ideale cadeau voor onder de kerstboom. “Het verhaal is voor Lindelaren heel herkenbaar en daarom een absolute must om te lezen. Een prachtig verhaal over een stukje Overpelts immaterieel erfgoed.”

Het boek is verkrijgbaar bij CC Palethe en te koop aan 15 euro.