Overpeltenaar (25) erg kribbig door nieuwe werkpartner BVDH

27 november 2018

Een 25-jarige Overpeltenaar riskeert een celstraf van vijftien maanden nadat hij enkele feiten pleegde ten opzichte van zijn werkgever ML Technics uit Overpelt. Eind november 2015 escaleerde een dispuut op het werk, toen beklaagde een nieuwe werkpartner kreeg. Hij reageerde erg agressief op die verandering en besloot uiteindelijk om niet meer te komen werken. De man hield echter enkele materialen bij zichzelf, alsook een Peugeot. Via sms toonde beklaagde zich dreigend. Zijn werkgever is uiteindelijk zelf het voertuig gaan ophalen en gaf aan dat hij ook zijn materiaal en kledij terug wil. Een huiszoeking werd geweigerd. Na een bekentenis stelde het openbaar ministerie een strafbemiddeling voor, maar de Overpeltenaar ging niet in op de uitgereikte hand. Zijn advocaat vroeg een straf met probatieuitstel. Beklaagde kwam zelf niet naar de rechtbank door een open beenbreuk, dus kon er niet worden gepeild naar een mogelijke werkstraf. Vonnis op 18 december.