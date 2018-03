Opnieuw drugsafval gedumpt 19 maart 2018

02u42 0 Overpelt Vrijdagnacht werden er andermaal een aantal vaten drugsafval gedumpt in het noorden van Limburg.

Dit keer was de Lindelheidestraat in Overpelt de uitverkoren locatie. Het ging om twee vaten van elk duizend liter en vijf kleinere vaten van zo'n twintig liter. Eerder dit jaar werden er in Lommel al vier keer op rij restanten van een drugslabo gevonden. Later werden een honderdtal vaten aangetroffen in Neerpelt en ook Bree werd al het slachtoffer van dergelijke dumpingen. Intussen werd de milieudienst van Overpelt ingelicht in verband met de sanering van de vervuilde grond. Eén van de grote vaten was immers voor de helft leeggelopen.





(BVDH)