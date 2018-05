Opleidingen aed 09 mei 2018

De komende weken organiseert Overpelt een cursus aed in de wijken. Op die manier zullen nog meer inwoners de hartschoktoestellen die op zes locaties in de gemeente hangen, kunnen hanteren. "De toestellen hangen steeds in een goed herkenbare groene kast aan de buitenmuur van sportcentrum de Bemvoort en de Finse Piste Kerkdijk (Overpelt-Centrum), de buitenmuur van parochiezaal den Drossaerd en de Finse Piste aan de terreinen van Lindel-Hoeven VV (Lindel-Hoeven), de omgeving van de Clementiaanschool Holheide en de omgeving van de oude school in de Tuinwijk Overpelt-Fabriek. Het is belangrijk om zo veel mogelijk mensen in de gemeente reanimatietechnieken aan te leren.





Daarom organiseren we de opleidingen op donderdag 17 mei in dienstencentrum Pelle Melle, op dinsdag 22 mei in den Drossaerd, op dinsdag 5 juni in zaal Holheide en op dinsdag 12 juni in zaal de Schakel (steeds start om 19.00 uur, start Pelle Melle om 18.30 uur)", aldus schepen van Welzijn Ann Van Dorpe (CD&V). (BVDH)