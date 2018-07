Nostalgie troef tijdens 'herinnerings- wandeling' 04 juli 2018

In Overpelt-Centrum kan je nog tot eind september genieten van de 'herinneringswandeling' Terugblik. Over drie kilometer, verdeeld over twee lussen, ontdek je op verschillende locaties een beeld van diezelfde plek in het verleden.





Het idee startte bij het Inloophuis Dementie, waar het verleden vaak ter sprake komt. De leden van het Genootschap doken vervolgens in hun archieven. "Enkele foto's gaan zelfs terug tot 1916, waar je ziet hoe de Dorpsstraat nog een zandweg was en een herder zelfs nog zijn schapen hoedde. De meeste foto's hangen op de locatie waar ze ooit genomen werden. Hierdoor krijg je een goed beeld van hoe de tijd een dorp verandert", weet schepen van Erfgoed Carine Van Gerven (CD&V). De wandeling start in dienstencentrum Pelle Melle. (BVDH)