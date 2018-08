Negende keer speelstraat bij buurtschap De Riet 10 augustus 2018

02u46 0

Tot eind augustus blijven tientallen buurtverenigingen actief bezig met het organiseren van een leuk buurtfeest of amusante speelstraat. Op 16 en 17 augustus is buurtschap De Riet al voor de negende keer organisator van een speelstraat. De wijk in Overpelt-Centrum tussen de Ringlaan en de Breugelweg heeft een bestuur sinds 1995 onder aanvoering van Frans Van Houdt. Er is jaarlijks een nieuwjaarsreceptie, paaseirenraap, garageverkoop en nog veel meer. De buurt telt dan ook meer dan 350 gezinnen en een tienkoppig bestuur. Zij willen de mensen in contact brengen met elkaar en lijkt daar aardig in te slagen. Ook dit jaar heeft de speelstraat weer een leuk programma, met onder meer de komst van goochelaar Jahon en een bezoek aan de lokale boerderij. Een frietkraam en springkasteel zullen uiteraard ook niet ontbreken. (BVDH)