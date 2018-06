Na jaar werken in Bosland: 1.650 paaltjes vormen wandelnetwerk van 400 kilometer 27 juni 2018

02u50 0 Overpelt Bosland heeft voortaan een nieuw wandelnetwerk. 1.650 paaltjes en 323 knooppunten zijn goed voor meer dan 400 kilometer wandelplezier. De totale kostprijs van het project bedraagt 341.939 euro.

De Boslandpartners en Toerisme Vlaanderen werkten samen met Het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) een jaar lang aan de uitbouw van het netwerk. Burgemeester van Overpelt Jaak Fransen (CD&V) verduidelijkt dat er 260 kilometer aan nieuwe wandelpaden werden gecreëerd om de bestaande lussen, nog steeds van goede kwaliteit en goed onderhouden, aan elkaar te verbinden. Nu bestaat het hele wandelnetwerk uit 400 kilometer wandelpaden. "We zullen dit nieuwe wandelnetwerk zeker als toeristische troef kunnen uitspelen", zegt de burgemeester tevreden. Directeur van RLLK Ilse Ideler benadrukt dat men voor het traject van de nieuwe paden niet over één nacht ijs is gegaan. "De wandelpaden moesten door landschappelijk gaaf gebied lopen, zoveel mogelijk onverhard zijn en we hebben ook de veiligheid van de wandelaar in acht genomen." Jan Van Praet van Toerisme Vlaanderen noemt Bosland in één adem "het eerste wandelnetwerk in Vlaanderen dat uitdrukkelijk inzet op familievriendelijkheid". De totale kostprijs van het project bedraagt 341.939 euro. Toerisme Vlaanderen draagt 205.163 euro bij, de overige 40 procent wordt door de gemeenten gefinancierd. (BVDH)