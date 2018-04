N-VA vraagt acties op verkeersknelpunten 03 april 2018

Tijdens de gemeenteraad vroeg Bart Schepens namens de N-VA enkele ingrepen op verkeersknelpunten. Hij vroeg allereerst een voorsorteerstrook aan het kruispunt van de Ringlaan met de Bemvaartstraat. Ten tweede vroeg hij op deze locatie ook een zebrapad en een verkeerslicht met drukknop voor voetgangers. Ten derde vermelde hij parkeerproblemen, foutparkeerders en bestuurders die de snelheidslimiet niet hanteren op 'rode verkeerspunten' in onder meer de Veldstraat, en op de Kerkdijk en Jeugdlaan. "Het aantal bijna-ongelukken is niet te tellen op de geciteerde punten. Moeten er eerst dodelijke slachtoffers vallen? Wij vragen actie vanuit het gemeentebestuur in samenwerking met de Overpeltse en Neerpeltse scholen", stelde Bart Schepens.





(BVDH)