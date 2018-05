N-VA reageert furieus op vertrek Schepens 11 mei 2018

02u35 0 Overpelt Woensdag raakte bekend dat Limburgs voorzitter van N-VA Bart Schepens zijn functie neerlegt en dat alle N-VA-mandatarissen in Overpelt hun lidkaart inleveren. De partij reageert furieus op de actie van Schepens.

"In de aanloop van verkiezingen durven persoonlijke ambities wel eens voor wrijvingen zorgen, maar dit soort schaamteloos opportunisme heb ik nog niet meegemaakt", aldus Limburgs parlementslid Jos Lantmeeters. "Bart Schepens heeft de lijstvorming van N-VA Pelt maandenlang gegijzeld met onmogelijke eisen, waarbij hij uitsluitend zijn eigen ambities vooropstelde en andere, goede kandidaten halsstarrig afwees."





Volgens Lantmeeters werd Frank Seutens in Pelt met een duidelijke meerderheid aangeduid als lijsttrekker. "Frank heeft jaren ervaring en bewees al zijn electorale sterkte. Bart Schepens ging initieel akkoord , maar bleef achter de schermen stokken in de wielen steken" Tenslotte laat hij ook nog verstaan dat de actie in Overpelt "gaat over drie à vier getrouwen van Schepens. Hij strooit zand in de ogen van de goed menende leden." (BVDH)