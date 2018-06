Mundopelt brengt wereld naar Pastorietuin 25 juni 2018

Op zondag 1 juli brengt het gratis wereldfeest MundoPelt vanaf 14.30 uur opzwepende ritmes en hemelse wereldmuziek naar de Pastorietuin. "Dit is de ideale opener van de zomervakantie. Je waant je op wereldreis in het dorpscentrum. Wij presenteren feest voor jong en oud, met zwoele ritmes die de zomer definitief op gang trekken. Een heerlijke mix van optredens, infostands, kinder- en randanimatie en exotische eet- en drankenstands zullen bijdragen tot een bijzondere sfeer in de Pastorietuin", vertelt schepen van Evenementen Carine Van Gerven (CD&V). "Voor de kinderen zijn er diverse educatieve workshops en Karen Boonen leest voor uit haar boek 'Ayla's vlucht'. Uiteraard kan je de wereld ook letterlijk proeven met diverse eet- en drankstandjes", onderstreept schepen van Ontwikkelingssamenwerking Patrick Van Baelen (sp.a). De affiche van MundoPelt werd dit jaar als eindwerkproject ontworpen door de leerlingen publiciteit van Mater Dei. Het winnend ontwerp is van de hand van Sander Pruijsers. (BVDH)