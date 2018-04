Motorcrosser (18) verlamd na ongeluk in Duitsland BERRE BRANDS BREEKT TWEE RUGGENWERVELS TIJDENS TRAINING MARCO MARIOTTI

19 april 2018

02u49 0 Overpelt Twee gebroken ruggenwervels en een verlamming. Dat is het zware verdict dat motorrijder Berre Brands te horen kreeg na zijn zware val op training in het Duitse Grevenbroich. "Als ik de kans weer krijg om te kunnen lopen, laat ik de motor aan de kant."

Het was zaterdag dat Berre uit Peer samen met zijn vader zou trainen op het circuit in het Duise Grevenbroich. Ook enkele kameraden van hem waren er aanwezig. Bij het afronden van de eerste trainingsessie liep het echter gruwelijk mis. Bij het nemen van de drie heuvels kwam Berre met zijn wielen in twee verschillende sporen terecht. Hij kwam ten val tegen de zijkant van één van de heuvels en donderde naar beneden.





Geen beweging

"Ik was op mijn voeten terechtgekomen, dus dacht in eerste instantie niet meteen het ergste", vertelt hij. "Maar toen ik onderaan de heuvel weer wilde rechtstaan, kwam enkel mijn hoofd en bovenlichaam omhoog. In mijn benen en middel kreeg ik geen beweging."





De situatie was zorgwekkend en Berre werd met een helikopter naar de spoedafdeling van het ziekenhuis afgevoerd. Op de scan bleken twee wervels gebroken en enkele verdraaid. "Onder mijn navel heb ik voorlopig geen gevoel. De dokters zijn afwachtend. Er is nog heel wat zwelling in mijn rug, en pas als dat volledig is weggetrokken hebben ze een juist beeld van mijn verlamming. Er zijn gevallen waarbij mensen weer gevoel krijgen in hun benen zodra die zwelling afneemt. Ik hoop dat dat ook voor mij het geval zal zijn."





Risico

Berre denkt vooral aan een snelle revalidatie en hoopt dat er met de hedendaagse technieken beterschap zal volgen. "Ik doe al aan de sport van toen ik kleuter was, doorheen de jaren heb ik dan ook al wat breuken opgelopen bij valpartijen. Met mijn ouders besprak ik ook al ernstige ongevallen zoals deze. Het is nu spijtig genoeg bij mij gebeurd, maar één ding staat vast: ik stap de motor nooit meer op. Ook als blijkt dat ik volledig zal herstellen én weer kan lopen, dan nog wil ik mijn tweede kans niet verspelen. Dat risico neem ik nooit meer."





Momenteel verblijft Berre nog in een Duits ziekenhuis, maar hij hoopt zo snel als mogelijk dichter bij huis te kunnen. Het revalidatiecentruim in Overpelt is één van de mogelijkheden. "Maar vanaf wanneer dat kan, weten we nog niet. Ik ben in elk geval strijdvaardig en hoop op een goed herstel." Sinds het weekend kreeg Berre al tientallen steunbetuigingen van vrienden en kennissen. "Die doen me heel veel deugd", besluit de jonge kerel dankbaar.