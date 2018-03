Motard (54) zwaargewond na klap 22 maart 2018

In Overpelt is gisterochtend rond 10 uur een ongeval gebeurd tussen een wagen en een motorrijder. Het ongeval vond plaats op de hoek van de Gortenstraat en de Engstraat. De motorrijder liep daarbij zware verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht. (MMM)