Mobibus leert jongeren over gevaren verkeer 17 april 2018

450 leerlingen van het secundair onderwijs in Overpelt zullen de komende weken een bezoekje brengen aan de Mobibus. Dat is een omgebouwde touringcar waarin een interactieve mobiele doe-tentoonstelling over mobiliteit is ontwikkeld. Het initiatief komt van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en wordt georganiseerd door alle secundaire scholen in samenwerking met het gemeentebestuur. In en rond de bus kunnen de leerlingen vijf thema's doorlopen: dode hoek, duurzame mobiliteit, zichtbaarheid, fiets en brommer. "Deelnemen aan het verkeer is - zeker voor jongeren - erg complex. Ongevallen in het verkeer zijn voor deze levensgroep helaas een belangrijke doodsoorzaak. Het is dan ook levensbelangrijk dat jongeren de nodige kennis en vaardigheden aanleren om zich veilig in het verkeer te begeven. Daarnaast is het van belang dat ze zich op een duurzame manier leren te verplaatsen", onderstreept schepen van Verkeer Patrick Van Baelen (sp.a-Groen). (BVDH)