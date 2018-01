Meer dan 350.000 wandelaars voor Bosland in 2017 24 januari 2018

02u47 0

Maar liefst 351.274 wandelaars kwamen in 2017 op bezoek in Bosland. Dat is vier procent meer dan een jaar eerder. "Ook de hoeveelheid overnachtingen en bezoekers op onze website stijgen. Het resultaat van de inspanning en investeringen van de verschillende partners op het terrein", aldus Raf Truyens (CD&V), schepen van Bosland in Hechtel-Eksel.





De stijging is het grootste in de Lommelse Sahara waar men van 91.402 naar 110.958 wandelaars is gegaan. Ook de vaak internationale gasten van Center Parcs De Vossemeren zijn met steeds meer: 33.400 versus 28.794 in 2016. "Wandelen in een groen gebied als Bosland is niet enkel goed voor mens en natuur, maar zorgt ook voor een belangrijke economische return", zegt Lommelse schepen van Toerisme Veronique Caerts (Open Vld). Ook in 2018 blijft men bij Bosland inzetten op kwalitatief wandelen in topnatuur. Schepen van Toerisme in Overpelt Patrick Van Baelen (sp.a-Groen) haalt aan dat men dit jaar een kwaliteits- en belevingsvol wandelnet wil uitbouwen. "Dat doen we door bestaande wandelroutes aaneen te schakelen met behulp van knooppunten." Ook de toetreding van Peer bij Bosland zorgt wellicht nog voor een extra impuls voor het avonturenbos.





(BVDH)