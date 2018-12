Mediclowns komen aan in Mariaziekenhuis Birger Vandael

09 december 2018

18u16 1 Overpelt Onder luid applaus kwamen de Mediclowns zondagmiddag om 14.30 uur aan in het Overpeltse ziekenhuis. Het kwartet reed speciaal voor de Warmste Week in twee dagen tijd langs alle negen ziekenhuizen in Limburg en Vlaams-Brabant.

Als er één weekend was waarin niemand graag op de fiets zou willen zitten, was het wel het afgelopen weekend. Bijna voortdurend vielen de regendruppels uit de hemel en bovendien stond er een ontzettend stevige wind. Toch hield dat Spik, Tiret, Pierke en Karotje niet tegen om hun actie door te zetten. Het hele traject van 200 kilometer werd succesvol afgehaspeld en de hartverwarmende ontvangst was hun verdiende loon.

In het Mariaziekenhuis werden ook wat nevenactiviteiten georganiseerd. Het totaal ingezamelde bedrag is nog niet bekend.