Mater Dei koppelt selfiewedstrijd aan Dikketruiendag 06 februari 2018

Vandaag is het de jaarlijkse Dikketruiendag en de weersvoorspellingen zijn alvast veelbelovend. Op WICO Campus Mater Dei in Overpelt heeft de directie een leuk idee bedacht om de leerlingen te motiveren actief deel te nemen aan deze actie. Wie alleen of met vrienden een leuke selfie maakt in het kader van 'go green', kan een leuke prijs winnen. Het is de bedoeling dat ze op de tuin, in de natuur of op de speelplaats een mooi kiekje maken met pakweg een boom of een huisdier. Uploaden gaat via Instagram met de vermelding #dikketruiendagMDO. Deelnemers moeten zeker ook @mdoverpelt taggen. (BVDH)