Mariaziekenhuis scoort goed in rapport rond bevallingen Birger Vandael

12 november 2018

15u46 0 Overpelt Uit het pas verschenen rapport van het Vlaamse Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) blijkt dat het Mariaziekenhuis van Overpelt erg goed scoort op vlak van bevallingen. Dit dank het ziekenhuis aan een consequent beleid met de bewuste keuze voor een natuurlijke bevalling.

Het onderzoek neemt cijfers van alle 63 Vlaamse kraamklinieken op. Het beste scoort het Mariaziekenhuis op het lage aantal keizersneden. Slechts 155 van de 961 bevallingen was een keizersnede (16,2%). Dit levert het Mariaziekenhuis een vierde plaats op in de rangorde. “Wij proberen als team, dat bestaat uit het bevallend koppel, de vroedvrouwen en de gynaecologen samen, met het nodige geduld interventies waar mogelijk te mijden”, aldus dr. Annick Corremans.

Inleidingen en episiotomies

Verder kan de dienst ook erg goede cijfers voorleggen op vlak van het aantal inleidingen (inducties): slechts 18% van de zwangeren werd ingeleid bij de bevalling. Dat is 6,6% lager dan het Vlaamse gemiddelde, en goed voor een negende plaats. Dit lage aantal komt ook door het uniforme beleid: er wordt enkel ingeleid om een medische reden. Ook voor het aantal episiotomies (de zogenaamde ‘knip’) scoort het ziekenhuis erg goed. Het Vlaamse gemiddelde geeft aan dat in 42,3% van de bevallingen ‘geknipt’ wordt. In het Mariaziekenhuis gebeurt dat in slechts 22,6% van de gevallen. Dat is maar liefst de helft minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Bij de algemene cijfers valt op dat 2017 werd afgesloten met 961 bevallingen waaruit 968 baby’s geboren werden (zeven tweelingen, red.). Daarmee volgt het geboortecijfer de Vlaamse trend dat er minder baby’s op de wereld worden gezet. Vanaf januari gaat het nieuwe kinderbijslagsysteem in voege, ook dan blijft de dienst resoluut kiezen voor een zo natuurlijk mogelijke bevalling.