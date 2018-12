Mariaziekenhuis koopt nieuwe MUG Birger Vandael

03 december 2018

Het Mariaziekenhuis van Overpelt heeft een nieuw MUG gekocht. De Volvo XC90 is uitgerust met de nieuwste veiligheidssystemen en kan voortaan ook een automatisch hartmassagetoestel vervoeren.

De oude MUG was toe aan vervanging. De nieuwe 4x4-terreinwagen moet een toonbeeld worden als het gaat om veiligheid op de weg en efficiëntie als voertuig voor de hulpdiensten. Door het landelijk karakter van het interventiegebied in Noord-Limburg, met regelmatig interventies op boswegen of landbouwpaden, biedt de terreinwagen ook een enorm voordeel.

Omgebouwd

Het voertuig werd omgebouwd om het zo functioneel mogelijk te maken. De achterbank werd deels weggenomen en de koffer is volledig op maat van het ziekenhuis omgebouwd tot een veilige en efficiënte ruimte om materiaal op te bergen. Om de zichtbaarheid te verhogen, kreeg de wagen twee sirenes en opvallende kleuren. Het geel-groen schaakpatroon biedt meer zichtbaarheid overdag en ’s nachts. Het geel is bovendien fluorescerend. Het ziekenhuis laat alle bestuurders een speciale rijopleiding volgen. De kostprijs, inclusief ombouwen, bedraagt 78.406 euro.

De oude MUG werd overgenomen door garage Rutten in Hechtel-Eksel, waar de Volvo dienst zal doen als reservewagen voor spoeddiensten die samenwerken met de garage.