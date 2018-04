Magnetisch zaadje bepaalt pijnloos plaats van borsttumor 25 april 2018

02u48 0 Overpelt Gynaecologen Lieve Schops en Kaat Verbeke gebruiken in het Mariaziekenhuis een nieuwe techniek om de precieze plaats van een borsttumor te bepalen bij een borstsparende operatie. Met behulp van een magnetisch zaadje is deze procedure minder pijnlijk.

Niet elke borsttumor is voelbaar. Dat is zo bij gemiddeld 1 op de 3 tumoren. In dat geval is het voor de chirurg nodig om voorafgaand aan de operatie de tumor te laten lokaliseren. Dat gebeurde tot voor kort door onder echogeleiding en onder lokale verdoving een metalen draad (harpoen) in de tumor te plaatsen.





Als rijstkorrel

De draad geeft de precieze locatie van het borstletsel aan.





Nu is er dus het gebruik van een magnetisch zaadje, dat amper een rijstkorreltje groot is en wordt ingebracht met behulp van een magnetische probe in de borsttumor. Extra comfortabel voor de patiënt is dat de plaatsing niet hoeft te gebeuren op de dag van de operatie. Voor de chirurg is het technisch eenvoudig om de tumor uit de borst te halen. Soms kan er een kleiner deel van de borst worden weggenomen en ook de werkflow verbetert. "De patiënte kan zich de dag van de ingreep in alle rust voorbereiden en er is geen risico op verplaatsing", reageren de dokters tevreden. Het borstcentrum van het Mariaziekenhuis gebruikt als eerste in Limburg deze nieuwe lokalisatietechniek. Er is een uitgebreid dossier samengesteld om de terugbetaling aan te vragen. (BVDH)