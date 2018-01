Maaike Neuville acteert in CC Palethe 02u32 0

Compagnie Marius komt morgen zaterdag om 20.30 uur naar cultuurcentrum Palethe voor de theatervoorstelling 'De Schpountz'. Eén van de vijf acteurs is Maaike Neuville.





De voorstelling is een komische ode aan de toneelspeler, in 57 scènes en met 34 personages. In het stuk wordt het onbegrip tussen een jonge artiest met een dikke nek en een hardwerkende kleine middenstander tussen de roquefort en saucissen beslecht. Aanvankelijk was het verhaal een filmscenario. Als theaterstuk wordt er gebruik gemaakt van vijf spelers en een minimum aan decor. Op het podium staan Waas Gramser, Kris Van Trier, Koen Van Impe, Frank Dierens en Maaike Neuville. In voorverkoop kosten de kaartjes 13 euro aan de ticketbalie. Maaike Neuville is onder meer bekend van rollen op tv in Katarakt, De Smaak van De Keyser en Van vlees en bloed. (BVDH)