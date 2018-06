Logo Pelt meteen in straatbeeld 15 juni 2018

Amper een dag nadat het nieuwe logo van Pelt werd gelanceerd, is het pico bello-teken al overal in de nieuwe fusiegemeente te zien. Zo staan er momenteel reeds vlaggen en kunstwerkjes aan de brandtoren in Kolis, aan het gemeentehuis in Neerpelt, voor de kerk van Overpelt, aan De Roosen, op Damsheide en langs de drukke Leopoldlaan. De technische diensten hebben dus hard gewerkt om Pelt in het straatbeeld te krijgen. (BVDH)