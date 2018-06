Logo fusiegemeente is pico bello 13 juni 2018

02u27 0 Overpelt In het bijzijn van 200 personeelsleden van Neerpelt en Overpelt werd gisteren het logo van Pelt bekend gemaakt. Het is een opgestoken hand die het pico belloteken symboliseert.

"Het is een eenvoudig en universeel teken dat gebruikt wordt door duikers onder water en eigenlijk door alle mensen om aan te duiden dat het 'oké' is. En we hebben het gevoel dat inwoners in onze gemeente de fusie ook oké vinden", vertelt fusiecoördinator Frank Smeets. "Dit creatief en verbindend symbool vertegenwoordigt ons ijzersterk verhaal. Het rondje brengt iedereen samen in Pelt om ongedwongen allerlei leuks, moois en spannends te beleven. De drie vingers kan je zien als een verwijzing naar de drie gemeenten Neerpelt, Overpelt en Sint-Huibrechts-Lille die nu één zullen vormen.





Het logo is het resultaat van een bevraging bij een aantal Peltenaren die moesten aangeven wat hun gemeente kenmerkt. Hiervoor werd een gespecialiseerd bureau aangeschreven. Daaruit bleek dat mensen Pelt associëren met een rijk verenigingsleven, een vriendelijke gezelligheid, een prachtige natuur, een sterk cultureel aanbod en met een ruim aanbod aan ontspanningsmogelijkheden. Zij hopen dat de fusiegemeente ambitie toont en goesting en fierheid uitstraalt. In speeltuin Scoutsrally, waar het logo werd gelanceerd, is het logo ook nagebouwd met strobalen. (BVDH)