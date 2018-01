Limburgse keel-neus-oorarts eerste Belg met prestigieus diploma 31 januari 2018

Dokter Gert Jeunen (40) uit Neerpelt, die actief is als keel-neus-oorarts en als gelaats- en hals-chirurg in het Mariaziekenhuis in Overpelt, heeft als eerste Belgische KNO-arts een prestigieus certificaat behaald in de esthetische en reconstructieve gezichts-chirurgie.

Jeunen behaalde het certificaat aan de 'European Academy of Facial Plastic & Reconstructive Surgery' in Londen. Dit is niet voor iedereen weggelegd, want enkel artsen met voldoende ervaring mogen zich kandidaat stellen. Jeunen slaagde in het examen en dat levert hem niet alleen de nodige eer op. "Dit stelt me in staat bepaalde behandelingen uit te voeren in onze eigen Limburgse regio, terwijl deze patiënten vroeger doorgestuurd moesten worden naar een universitaire instelling. We houden ons onder meer bezig met reconstructies", aldus de dokter, die in Lommel ook zijn eigen praktijk heeft en opgroeide in Bree. "Het gaat trouwens om veel meer dan er mooier willen uitzien. Denk maar aan reconstructies na een ongeval, na ernstige brandwonden, een hondenbeet of huidkanker."





Er is trouwens nog meer goed nieuws voor de dienst KNO, gelaats- en halschirurgie in het Mariaziekenhuis. Deze breidt in 2018 immers uit met twee artsen. Zij worden meteen ook onderdeel van het KNO-netwerk waarbinnen iedereen zijn of haar eigen speerpunten uitbouwt. Op die manier hoopt het netwerk specialisten aan te bieden in alle verschillende subdisciplines.