Lijst Vissers als dorpspartij naar verkiezingen 28 juni 2018

Lijst Vissers kwam in 2012 op als dorpspartij in Overpelt en breidt dit nu uit tot een partij in Pelt. Linda Vissers wist bij de vorige verkiezingen 784 voorkeurstemmen te halen, waarmee ze van alle kandidaten als vierde eindigde na drie kandidaten van CD&V. Ze staat nu op de lijst als lijsttrekker.





Vissers was in het verleden actief voor Vlaams Belang en heeft ondertussen ook al 24 jaar ervaring als gemeenteraadslid. "Waar iedereen de mond vol heeft over lokale verkiezingen, stellen wij vast dat de gevestigde politieke partijen terug greep beginnen te krijgen op de lokale politiek. Wij doen daar niet aan mee."





De partij wil uitsluitend opkomen voor lokale belangen. "We sluiten samenwerking met niemand uit, onder de enige voorwaarde dat het belang van de Peltenaar primeert."





Voorlopig is er nog plaats op de lijst. (BVDH)