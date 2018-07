Licht op groen voor restauratie Hobos 10 juli 2018

Uit het nieuwe landschapsbeheerplan blijkt dat landgoed Hobos in Overpelt toch gerestaureerd zal worden. "Zowel Onroerend Erfgoed als Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de gemeente zijn het ermee eens dat we zo'n uniek landgoed absoluut moeten bewaren", vertelt een tevreden schepen van Erfgoed Carine Van Gerven (CD&V).





Brainstormen

Donderdag werd er al een eerste brainstormsessie georganiseerd omtrent de herbestemming van het domein. "Daaruit is gebleken dat rust en natuur centraal zullen blijven in de toekomst", stelt Van Gerven.





"We zeggen zeker 'ja' tegen toerisme, want wandelaars passeren hier graag. Het is echter niet de bedoeling dat we de deuren wijd open zullen zetten met een grote taverne, want dan is de rust volledig weg. Wel zien we mogelijkheden om enkele kamers te openen. Het kan een B&B met een drietal kamers worden, waarbij bezoekers met de gastheer kunnen tafelen. Er zijn ook mogelijkheden voor pakweg een schrijver die terug wil keren naar de basis om inspiratie op te doen of iemand die in de zomer bezig is aan een trekkerstocht. Misschien kunnen we dit verhaal ook wel linken aan de uitbating van De Grote Hof."





ANB bezit in totaal 90 procent van het Hobos, Overpelt de resterende 10 procent. De kosten van de restauratie worden ook op die wijze opgedeeld. Al zal die in 2019 nog niet beginnen. "Dit blijft het werk van lange adem", besluit Van Gerven. (BVDH)