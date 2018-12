Lezing van Herman Loos over de misgelopen Franse droom Birger Vandael

13 december 2018

18u02 0 Overpelt Na zeven jaar Frankrijk keerde socioloog en Peltenaar Herman Loos vorig jaar terug naar ons land. Hij trok vol goede moed naar ginds, maar belandde er al snel aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zijn ‘werkervaringen’ schreef hij neer in het boek ‘Menselijke grondstof’. Op zondag 16 december om 10.00 uur geeft Herman een lezing over zijn boek in bib Palethe.

Loos gaf les aan de universiteit van Leuven toen hij in 2011 besloot om met zijn vrouw naar Zuid-Frankrijk te verkassen. Maar echt rustiger werd het leven er niet, want hij belandde tussen de ‘werkende armen’ op de bodem van de arbeidsmarkt. Ondanks zijn relatief hoog diploma, geraakte hij maar moeilijk aan een ‘vaste’ job. Om toch wat geld in het laatje te brengen moest Herman de ene ‘flutjob’ na de andere aannemen. Zo werkte hij als podiumbouwer, elektricien, wijnranksnoeier, eendenpluimer, plamuurder, rekkenvuller, dozenplooier, telefonist in een callcenter en zelfs als ‘rammaseur’ van kippen.

Rode draad in heel het verhaal van Herman: overal waar hij werkte, had hij het gevoel dat hij als een citroen werd uitgeperst in onderbetaalde jobs met een immense prestatiedruk: “Lukt het niet het vaak moordende tempo te volgen, vlieg je onverbiddelijk buiten en staat er de dag nadien gewoon een ander klaar om je job over te nemen. En dat gaat zo altijd weer verder.” Herman schreef over zijn schrijnende verhalen het boek ‘Menselijke grondstof. Over leven op de bodem van de Europese arbeidsmarkt.’ De toegangsprijs zondag bedraagt 5 euro. Reserveren kan via reservaties@palethe.be