Levensgroot logo van Pelt prijkt in straatbeeld 20 juni 2018

Levensgrote versies van het gemeentelogo van Pelt werden over de hele fusiegemeente verspreid. Dat is niet zonder reden, want de toffe vorm en vrolijke kleuren zijn er geplaatst om mee op de foto te gaan. Wat het nog leuker maakt, is dat je met die foto's een geschenkpakket kan winnen. Vijf weken lang kom je hiervoor in aanmerking door een leuke foto te posten op de sociale media. Vergeet hierbij zeker niet de vermelding @gemeentepelt of de hashtag #gemeentepelt te plaatsen. De winnaar is de persoon wiens foto de meeste likes krijgt. Per wedstrijdweek is er één winnaar via Facebook en één via Instagram. (BVDH)